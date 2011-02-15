Експерт про ЖЕКи та ОСББ: можемо зіткнутися з тим, що сталося в Росії

Заміна комунальних ЖЕКів приватними управляючими компаніями може призвести до порушень житлових прав мешканців квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив заступник голови ВГО «Спілка власників житла України» Михайло БЕРЕЗОВЧУК.

Він вважає, що ми можемо зіткнутися з тим, що сталося в Росії, де адміністративним шляхом комунальні ЖЕКи замінено на приватні управляючі компанії, які масово порушують житлові права власників квартир.

«Якщо комунальний ЖЕК не зацікавлений в отриманні прибутку (тому що прибуток йде до районного бюджету) і тому дуже м`яко ставиться до мешканців, яких він обслуговує, управляюча компанія – це прибуткове підприємство, і її доходи – це наші витрати. Тому є дуже велика небезпека, що якщо в будинку не буде створено ОСББ (об`єднання співвласників багатоквартирних будинків), то окремо взятий мешканець не зможе довести свої права в цій управляючій компанії, тому що у нього просто не вистачить компетенції», - пояснив він.

М.БЕРЕЗОВЧУК розповів про ще одну проблему, з якою сьогодні стикаються ОСББ.

«Фірма-забудовник побудувала будинок, здала його в експлуатацію і передала його на баланс управляючій компанії, яка є дочерним підприємством забудовника. Ця управляюча компанія піднімає вартість обслуговування до 5-7 грн., тоді як середня вартість по Києву становить 2-3 грн.», - сказав він.

У свою чергу експерт з питань житлово-комунального господарства Тетяна БОЙКО рекомендує мешканцям, яких не влаштовує обслуговування управляючих компаній, створити в своєму будинку ОСББ і обрати іншу управляючу компанію або переукласти договір з комунальним ЖЕКом.

Спілка власників житла пропонує передбачити, що в разі якщо об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в будинку створено, всі власники квартир у ньому автоматично стають членами об`єднання.

За словами Михайла БЕРЕЗОВЧУКА, союз підготував зміни до закону «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (№4423).

«Якщо ОСББ вже є, воно зареєстроване, то всі власники квартир автоматично є членами цього об`єднання. Автоматичне членство в ОСББ – це нормальна норма життя у всьому цивілізованому світі», - сказав він.

Законопроект також передбачає, що якщо при першій спробі створити ОСББ рішення не було ухвалене через відсутність кворуму, то на других зборах навіть за явки трьох осіб об`єднання може бути створене.

М.БЕРЕЗОВЧУК відзначив, що в законопроекті пропонується вирішити питання з правом власності ОСББ на прибудинкову територію.

«Після створення ОСББ земля безкоштовно передається у власність. І від моменту створення ОСББ до отримання акту на право власності на землю будь-які юридичні дії з цією землею не допускаються», - пояснив він.

При цьому пропонується, що оплату роботи землевпорядників з оформлення землі у власність ОСББ візьмуть на себе органи влади.

У законопроекті також пропонується вказати, що ОСББ не є платником податку на додану вартість.

«Хоча ОСББ не надає послуг на сторону, а лише для самих себе, однак останні 10 років нам не вдається зробити так, аби повсюдно податкові інспекції через суди не вимагали включення ОСББ в реєстр платників ПДВ», - додав заступник голови ВГО «Спілка власників житла України».

Крім того, документ передбачає норму, згідно з якою ОСББ само визначає, хто їм надаватиме житлово-комунальні послуги і матиме статус виконавця послуг. У цьому разі мають бути укладені прямі договори між кожним власником квартири, облводоканалом і обленерго.

М.БЕРЕЗОВЧУК уточнив, що сьогодні ОСББ нав`язуються не властиві їм функції, зокрема обов`язки виконавців житлово-комунальних послуг. «Щодо експлуатації будинку ОСББ не заперечують, але якщо їм доводиться відповідати за якість комунальних послуг – тепло, вода, електрика, каналізація, то у них таких можливостей немає», - додав він.