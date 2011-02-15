Янукович змінив керівництво внутрішніх військ

Укази на офіційному сайті

Президент Віктор Янукович звільнив Олега Шевчука з посади змінив заступника начальника Головного управління - командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і призначив на цю посаду Ярослава Радзівідла. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті президента. Шевчук був призначений посаду наприкінці серпня 2010 року, зазначає Українська правда.

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