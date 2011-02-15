У Києві кінолога посадили на 6 років

Шевченківським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено колишнього молодшого інспектора-кінолога відділу режиму та охорони Київського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, засуджений у липні 2010 року за грошову винагороду передав ув’язненому особливо небезпечний наркотичний засіб, гроші, мобільний телефон та інші предмети, зберігання яких заборонено особам, що утримуються у Київському СІЗО.

Кримінальну справу було порушено за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вироку суду, засудженого також позбавлено права займати посади у правоохоронних органах строком на три роки і конфісковано частину майна, що належить йому на праві приватної власності.

Згідно зі ст. 54 Кримінального кодексу, засудженого позбавлено спеціального звання «прапорщик внутрішньої служби».