На Рівненщині відкрито пантеон загиблих у боях з НКВС вояків УПА

Першу чергу Пантеону загиблих вояків Української повстанської армії відкрито у лісовому масиві (урочище Гурби) у Здолбунівському районі на Рівненщині.

Як передає кореспондент УНІАН, у Пантеоні перепоховано останки 27-ми вояків УПА, знайдені у цих місцях. У церемонії перепоховання та відкриття пантеону взяли участь голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, перший заступник голови облради Валентин КОРОЛЮК, інші представники місцевої влади, учасники всеукраїнської асамблеї лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, політики, представники громадськості, молодіжних організацій та ветерани УПА з Рівненської та сусідніх областей. Панахиду провів митрополит Рівненський та Острозький Української православної церкви Київського патріархату ЄВСЕВІЙ.

Як повідомив журналістам учасник пошукових робіт археолог Ярослав ОНИЩУК, залишки одягу, взуття та особисті речі допомогли ідентифікувати останки вояків УПА і навіть встановити особу одного з них. Пошукові роботи у цьому місці буде продовжено, а повністю меморіал буде збудовано до кінця цього року.

Історики та дослідники стверджують, що саме в районі урочища Гурби у квітні 1944 року відбувся найбільший бій УПА з військами НКВС. Тоді п’ять тисяч повстанців, більшість з яких становили необстріляні та слабоозброєні новобранці з навколишніх сіл, виявились оточеними майже 30-ма тисячами бійців НКВС, яких підтримували танки, гармати й артилерія. Незважаючи на великі втрати, внаслідок кількаденних кровопролитних боїв, значній частині повстанців усе ж вдалося прорвати кільце оточення.

Як уже повідомлялося, історією Гурбенського бою зацікавилися голлівудські режисери, які планують зняти фільм про боротьбу УПА. Вони працюють над сценарієм майбутнього фільму, який пишуть за однією з документальних книг про ці події.