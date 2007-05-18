Уперше за 7 років Чорноморське пароплавство запрошує на роботу моряків

Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» вперше за останні 7 років оголосила набір екіпажів для роботи на двох судах. Про це сьогодні повідомив кореспондентові УНІАН президент компанії Євгеній КОЖЕВИН.

За його словами, «відділ кадрів ДСК ЧМП комплектує команди на сухогруз «Парутіно», повернений у власність пароплавства в 2006 році, а також на теплохід «Санар» (колишнє судно «Рассвет»), який буде переобладнаний на земснаряд». Пароплавство довело своє право власності на друге судно, відновивши документи. Зараз теплоходи знаходяться в ремонті, додав Є.КОЖЕВІН, а замовлення для них у нас вже є.

Також Є.КОЖЕВІН повідомив, що рішенням суду претензії грецької компанії «Весталка» до ЧМП по приводу 6-мільйонної заборгованості визнані безпідставними. За його словами, прибуток ДСК ЧМП за перший квартал 2007 року склав 120 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, ЧМП фактично не займалася шипінгом з 2000 року.

Офіційною датою утворення Чорноморського морського пароплавства вважається 16 травня 1833 року. 13 серпня 1993 року Указом Президента України «Про створення акціонерного судноплавного концерну «Бласко» ЧМП реорганізували в концерн «Бласко». На балансі підприємства було 350 судів. Справа про банкрутство пароплавства була порушена 25 грудня 1998 року за заявою ЗАТ «Южмормонтаж». 2 липня 1999 року провадження за позовом було припинене. Підставою послужив лист Вищого арбітражного суду. У ньому зазначалося, що уряд розглядає питання про вирішення фінансово-економічних проблем судноплавної компанії, яка має стратегічне значення для економіки і безпеки країни.

Є.КОЖЕВІН був призначений на посаду президента ЧМП наказом міністра транспорту і зв`язку 18 листопада 2004 року.