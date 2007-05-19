Причиною вибуху під Новобогданівкою могла бути спека

Причиною вчорашнього вибуху під Новобогданівкою в Запорізькій області, в результаті якого загинули двоє піротехніків Міністерства з надзвичайних ситуацій, могла бути спека.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ, така на сьогоднішній день одна з основних версій події на території знищення снарядів зі складів 275-ої бази зберігання артилерійських боєприпасів під Новобогданівкою.

"На сьогоднішній спецкомісією МНС на чолі з першим заступником міністра Володимиром АНТОНЦЕМ розглядається декілька версій події. Одна з основних - вплив високої температури повітря", - повідомив І.КРОЛЬ.

Він також заявив, що в результаті вибуху постраждали не 4, як повідомлялося раніше, а 3 людей, двоє з яких загинули, а один потрапив до лікарні.

"Безпосередньо після НП для проходження медогляду були направлені співробітники МНС, які перебували в момент вибуху поряд із місцем події, що, очевидно, й стало причиною появи інформації про більше число постраждалих", - пояснив І.КРОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня близько 17.00 під Новобогданівкою (Мелітопольський район, Запорізька обл.) на території знищення снарядів із 275-ої бази зберігання артбоєпріпасів при закладенні чергової партії снарядів для планового знищення методом підриву стався несанкціонований вибух, у результаті якого загинули 2 людей, - військовослужбовці внутрішньої служби (1980 р.н. і 1984 р.н.).

За словами начальника прес-служби МНС, до лікарні потрапила 1 людина - капітан внутрішньої служби 1979 р.н.

Наказом міністра МНС у зв`язку з НП під Новобогданівкою було створено спецкомісію для розслідування обставин події на чолі з першим заступником міністра МНС Володимиром АНТОНЦЕМ, яка зараз працює на місці події.

Довідка УНІАН. Вибух 18 травня на складі боєприпасів під Новогодановкою - другий за останні 2 місяці: 28 квітня під час виконання робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території артилерійської бази, що розташована поблизу села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, в результаті самоспрацювання підривника було травмовано четверо піротехніків МНС, троє з яких отримали легкі тілесні ушкодження, один - ушкодження середньої тяжкості.

Пожежа й вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ої артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинули 5 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 10. Очищенню від боєприпасів підлягає територія в 150 га.