Останній із постраждалих від вибуху під Новобогданівкою залишиться живий

Стан співробітника Міністерства з надзвичайних ситуацій, який отримав поранення в результаті вчорашнього вибуху під Новобогданівкою і був госпіталізований, не являє загрози для життя.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ.

"Сьогодні перший заступник міністра МНС Володимир АНТОНЕЦЬ відвідав постраждалого в лікарні в Запоріжжі, поспілкувався з ним і медиками й переконався в тому, що загрози для життя капітана немає - його стан оцінюється як "стан середнього ступеня тяжкості", - заявив І.КРОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня близько 17.00 під Новобогданівкою (Мелітопольський район, Запорізька обл.) на території знищення снарядів із 275-ої бази зберігання артбоєприпасів при закладенні чергової партії снарядів для планового знищення методом підриву стався несанкціонований вибух, у результаті якого загинули 2 людей, - військовослужбовці внутрішньої служби (1980 р.н. і 1984 р.н.) і постраждав капітан внутрішньої служби 1979 р.н.

Даний вибух став другим на території складу боєприпасів 275-ої артилерійської бази за останні 2 місяці: 28 квітня при аналогічних обставинах стався вибух у результаті якого були травмовані четверо піротехніків МНС, троє з яких отримали легкі тілесні ушкодження, один - ушкодження середньої тяжкості.