Цушко: ”Мені нема чого приховувати. Мені зараз настільки комфортно”

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО стверджує, що ні він особисто, ні інші керівники МВС не отримують ніяких вказівок від прем’єра, коаліції та інших високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час чемпіонату з легкоатлетичного кросу серед працівників центрального апарату МВС, який відбувся сьогодні в Києві у Гідропарку.

«Мені нема чого приховувати. Мені зараз настільки комфортно… Я скажу, чому. Я не отримую ніяких команд від, скажімо, прем’єр-міністра, від коаліції, це точно. І від інших точно не отримую», - сказав В.ЦУШКО, додавши при цьому: «Я дотримують Конституції як міністр і закону про міліцію».

Говорячи про додаткові сили спецпідрозділів «Беркут», які в кількості приблизно 2 тис. осіб перебувають у резерві біля Києва для підтримання у разі необхідності охорони громадського порядку, В.ЦУШКО відкинув всі інсинуації політиків про те, що МВС начебто готується до силового вирішення політичної кризи.

«Та не буде ніяких силових варіантів», - наголосив В.ЦУШКО. Він зауважив, що наразі з інших регіонів України як резерв знаходяться близько тисячі співробітників спецпідрозділів МВС, а інші відправлені до місць дислокації, додому.