Мороз: якби Шевченко міг мати фізичну міць, тоді б він порозганяв фарисеїв

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що не може бути «квоти на патріотизм, на любов до Шевченка, до України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час урочистостей з нагоди нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».

Вручення нагород відбулося біля підніжжя пам’ятника Шевченкові на Чернечій горі у Каневі Черкаської області. О.МОРОЗ зазначив, що дехто намагається привласнити собі Тараса Шевченка. За його словами, «і вже зась тому, хто хоче сказати, що і він небайдужий».

О.МОРОЗ нагадав, що 8-9 травня цього року в Києві до пам’ятника не пустили деяких політиків. На його думку, якби Шевченко «міг мати фізичну міць, тоді б він порозганяв фарисеїв звідти, аби не товклися біля підніжжя пам’ятника і не ганьбили таким чином і честь і славу України».

О.МОРОЗ вважає, що всім необхідно керуватися творчістю Шевченка «як істиною, яку не треба возводити у лик святих, а відчувати, що це живе та що є твоєю сутністю, і тоді кожен вчинок ти будеш робити таким чином, щоб він приносив користь людям, державі».

Він зазначив, що знаменним є те, що нагородження відбувається біля могили Шевченка у переддень, коли було перевезене тіло Шевченка на місце, де він заповідав його поховати (перепоховання відбулося 22 травня 1961 року).