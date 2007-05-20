Конституційний Суд оприлюднить Рішення в справі за поданням ВРЮ

21 травня о 10-00 Конституційний Суд України оприлюднить Рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади) (вул. Жилянська, 14). Потрібна акредитація. Телефони: 238-10-80, 238-11-38.

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