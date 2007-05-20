Торговця з київського ринку розстріляли дев`ятьма кулями впритул

У п`ятницю, близько 18-ї години, в центрі Києва на вулиці Фізкультурній біля будинку №1 дев`ятьма пострілами впритул був убитий азербайджанець Хайям А., оптовий торговець овочами і фруктами на Демієвському ринку.

Як кажуть свідки, вбивць було двоє. Один з очевидців, чоловік, який відпочивав неподалік, розповів, що спочатку почув звуки, схожі на вибухи петард. Він обернувся і побачив, що на землі лежить чоловік, а двоє хлопців стріляють в нього з пістолетів. Потім злочинці зникли. Деякі свідки стверджують, що кілька чоловік, які спостерігали за тим, що відбувається, кинулися наздоганяти кілерів. Останні, мабуть, щоб відірватися від переслідувачів, стріляли в повітря: очевидці говорять, що звуки, схожі на постріли, не припинялися. Але окрім загиблого Хайяма ні убитих, ні поранених немає.

Вже встановлено, що в Хайяма стріляли з двох пістолетів: ПМ і "Браунінга". Одну ПМ-івську кулю виявили метрах у 30 від тіла загиблого, поряд з його мотоциклом.

Прокуратура Печерського району порушила кримінальну справу за статтею 115 КК України (умисне вбивство). Одна з основних версій — "ринкові розборки". За деякою інформацією, перевіряється навіть версія про те, чи не були пов`язані між собою дві події: пожежа, що знищила автобус з фруктами і овочами у п`ятницю вранці на Московському проспекті в районі Петрівки, і вбивство того ж дня торговця подібним товаром..

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