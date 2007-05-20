Бочка медовухи, феєрверк і запальна пісня - як козаки до грузинів плавали

Козацький човен "Спас" вирушив сьогодні із Севастополя до Батумі. За тиждень 14 українців візьмуть участь у святкуванні дня Незалежності Грузії.

Як передає «5-й канал», українські козаки везуть з собою подарунки: бочку медовухи, виготовленої за стародавніми рецептами, пороховий салют, кольоровий феєрверк та запальну українську пісню.

Благословення на морську подорож козаки отримали від отця Макарія. Також українську делегацію до Грузії проводжав командувач Військово-Морських сил України Ігор ТЕНЮХ та генеральний консул Грузії в Україні Зураб ПЛАЧАДЗЕ.

Чайку "Спас" побудували у Львові. Її модель розроблена за кресленнями стародавніх козацьких човнів ХVI-ХVII століть.

Фото УНІАН