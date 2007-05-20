Ющенко у Биківні (фоторепортаж)
20:59, 20 травня 2007Суспільство
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Президент поклав квіти і взяв участь у панахиді
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв сталінського режиму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».
На церемонії також були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представники політичних сил та громадських організацій.
|Віктор Ющенко, Іван Плющ та Віра Ульянченко
|Відбулася панахида за участю духовенства українських церков
|Президент України поклав вінок до Пам’ятника-стели на території заповідника
|Під час свого виступу Віктор Ющенко сказав, що планує підписати указ про день вшанування жертв комуністичного режиму
|Пам’ять жертв сталінського режиму вшанували хвилиною мовчання
|Ці землі у 1937 році були виділені для об’єкта спеціального призначення НКВС, там протягом 1937 – 1941 рр. відбувалися масові поховання розстріляних та закатованих.
Фото Олександра Косарєва і Миколи Лазаренка/УНІАН
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