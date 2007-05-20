Ющенко у Биківні (фоторепортаж)

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв сталінського режиму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

На церемонії також були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представники політичних сил та громадських організацій.

Фото Олександра Косарєва і Миколи Лазаренка/УНІАН