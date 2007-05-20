Ющенко у Биківні (фоторепортаж)

20:59, 20 травня 2007
Суспільство
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Президент поклав квіти і взяв участь у панахиді

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв сталінського режиму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

На церемонії також були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представники політичних сил та громадських організацій.

Президент України Віктор Ющенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван Плющ та голова Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко
Відбулася панахида за участю духовенства українських церков
Президент України поклав вінок до Пам’ятника-стели на території заповідника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час свого виступу Президент України сказав, що планує підписати указ про день вшанування жертв комуністичного режиму

Пам’ять жертв сталінського режиму вшанували хвилиною мовчання
Ці землі у 1937 році були виділені для об’єкта спеціального призначення НКВС, там протягом 1937 – 1941 рр. відбувалися масові поховання розстріляних та закатованих.

Фото Олександра Косарєва і Миколи Лазаренка/УНІАН

 

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