Мороз піднявся на Чернечу гору (фоторепортаж)

08:46, 21 травня 2007
Суспільство
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Весна, спікер, дівчата...

Голова ВР Олександр Мороз в неділю вручав нагороди переможцям Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».

Урочиста церемонія відбулася біля підніжжя пам’ятника Шевченкові на Чернечій горі у Каневі Черкаської області.

І з дівчатами сфотографувавсяНагороди вручив...

Олександр Мороз і голова Ради старійшин козацтв України та діаспори генерал-полковник Оксен Семидуб

І нагороди вручив, і з генерал-полковником поспілкувався, і з дівчатами сфотографувався.

Фото УНІАН/POOL

 

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