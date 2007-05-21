Мороз піднявся на Чернечу гору (фоторепортаж)
08:46, 21 травня 2007Суспільство
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Весна, спікер, дівчата...
Голова ВР Олександр Мороз в неділю вручав нагороди переможцям Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».
Урочиста церемонія відбулася біля підніжжя пам’ятника Шевченкові на Чернечій горі у Каневі Черкаської області.
І нагороди вручив, і з генерал-полковником поспілкувався, і з дівчатами сфотографувався.
Фото УНІАН/POOL
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