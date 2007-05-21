Секретаріат Ющенка оскаржив поновлення суддів КС

Юристи Секретаріату Президента (СП) оскаржили в Донецькому апеляційному адміністративному суді рішення Кам’янобрідського районного суду Луганська, який призупинив дію указів президента про звільнення суддів Конституційного суду Сюзанни Станік, Володимира Іващенка і Валерія Пшеничного за порушення присяги, пише сьогодні "Коммерсантъ".

Цю ухвалу було винесено для забезпечення позову народного депутата Олександра Єфремова (Партія регіонів). Відзначимо, що рішення Луганського райсуду не тільки дозволило суддям відновити роботу, але і зайняти Валерію Пшеничному пост в.о. глави КС, який звільнився після відставки Івана Домбровського.

Про те, що судді КС вважають своє звільнення незаконним, вони заявили відразу ж після підписання президентом відповідних указів. Зокрема, в інтерв`ю телеканал НТН Сюзана Станік повідомила, що "не порушувала присяги, а указ глави держави про її відставку не базується на процедурі, яка відповідає закону про Конституційний суд .

У Секретаріаті президента сподіваються, що, як і минулого тижня, апеляційний суд Донецька задовольнить їх подання. Хоча, як стало відомо, почати розглядати справу суд не може, оскільки з Луганська не вдається витребувати матеріали справи.