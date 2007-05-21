Пшеничний вважає себе камікадзе і просить охорону

11:12, 21 травня 2007
Суспільство
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Хіба хочеш, мусиш...

Валерій Пшеничний
Виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України Валерій ПШЕНИЧНИЙ заявляє, що обіймає цю посаду на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, є ухвала суду (Кам’янобрідського райсуду Луганської області), якою призупинено дію президентського указу про його звільнення з посади судді КС. Водночас В.ПШЕНИЧНИЙ зазначив, що не бажає обіймати цю посаду, але змушений, оскільки це передбачено законом про КС. «Якщо ви думаєте, що я з радістю виконую обов’язки (голови КС – УНІАН), - ви помиляєтесь. Зараз очолювати суд може тільки камікадзе. …Я не хочу виконувати обов’язки, але по закону повинен», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ. За його словами, згідно з законом про КС, в разі відсутності голови суду його обов’язки виконує старший за віком суддя.

Відповідаючи на запитання журналістів, яке стосувалося звільнення за власним бажанням голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО, В.ПШЕНИЧНИЙ відповів, що «ДОМБРОВСЬКИЙ по-людськи попросив його звільнити, приніс папку зі своїми хворобами…».

Водночас, він підкреслив: «Якщо я не мав би права займати посаду, я б у зал не зайшов».

В.ПШЕНИЧНИЙ також повідомив, що має намір найближчим часом оскаржити у Дніпровському районному суді Києва указ про його звільнення з посади судді КС.

Також В.ПШЕНИЧНИЙ зазначив, що має намір звернутися до відповідних правоохоронних структур з проханням надати йому охорону.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

Кіровський райсуду Донецька припинив дії указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Однак Кам`янобрідський райсуд Луганської області ухвалив рішення поновити на посадах суддів Конституційного Суду В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК і В.ІВАЩЕНКА.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити І.ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на звільненого указом Президента заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.

 

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