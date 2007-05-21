Відкриється VI Київський Міжнародний фестиваль документальних фільмів

18-00 - Відбудеться урочисте відкриття VI Київського Міжнародного фестивалю документальних фільмів "КIНОЛIТОПИС-2007" . Фестиваль завершиться 25 травня (Український дім, вул.. Хрещатик, 2). Телефони: 587-62-97, 8 (066) 758-40-17, 8 (050) 330-22-87, info@interkulturo.info; 18-30 - У рамках Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис» відбудеться презентація фільму «Пам’ятати про Чорнобиль». Ідея та координація проекту Франчески Ломастро та Андрія Омельянюка. Автори фільму Мануель Бальдіні та Фабіо Фернандо (Італія, 2006). Організатори: оргкомітет Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис», кіноклуб НаУКМА, журнал «Кіно-театр», Прес-центр НаУКМА (Мала зала кіноклубу НаУКМА, вул. Набережно-Хрещатицька, 27).

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