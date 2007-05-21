Жінка заради квартири замовила вбивство брата

Апеляційний суд Криму засудив до 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна жительку Феодосії, яка заради отримання квартири замовила вбивство свого брата.

"Жителька Феодосії намагалася будь-якою ціною стати одноосібною власницею квартири, якою володіла разом із братом. Для цього вона замовила вбивство брата", - повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури.

Замість того, щоб виплачувати брату за мировою угодою суму, еквівалентну 10 тисячам доларів, як компенсацію вартості половини спільної квартири, родичка вирішила "вибити" з брата розписку про отримання зазначеної суми, а після цього вбити його. Планам жінки перешкодили співробітники спецпідрозділу МВС і слідчі прокуратури Феодосії, які після проведення необхідних оперативно-розшукових заходів затримали замовницю вбивства.

Суд, вивчивши зібрані прокуратурою докази, визнав її винною в організації замаху на умисне вбивство й призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.