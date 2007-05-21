Спека буде до кінця тижня

22 травня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. У західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. На решті території без опадів, лише вдень в Криму місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, на узбережжі морів 22-27°. На Закарпатті: місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 16-21°).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 травня утримається спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 28-33°, лише на узбережжі морів, у західних, 24 травня і в північних областях 24-29°. Без опадів, лише вдень у західних областях окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, 24 травня у західних та північних областях північно-східний, 7-12 м/с. На Закарпатті: вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (у горах вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°).

25-26 травня утримається переважно суха спекотна погода з температурою вночі 14-20°, в західних та північних областях 12-18°; вдень 26-32°, у південній половині до 34°.

На Закарпатті: переважно без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 27-32° (в горах вночі 9-14°, вдень 15-20°). 27-31 травня храктер погоди не зміниться: сухо і жарко, лише в західних областях місцями грозові дощі та зниження денної температури на 3-5°.

У м.Києві та столичній області 22 травня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 14-19°, вдень 28-33°.

23-24 травня буде суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 23 травня 28-33°, 24 травня 24-29°. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

25-26 травня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 13-18°, вдень 27-32°.