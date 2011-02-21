Злочинна група вдавала, що ремонтує школи

У Сумській області викрили трьох членів організованої злочинної групи (ОЗГ) за підозрою в заволодінні ними понад 1,5 млн. гривень бюджетних коштів під виглядом проведення ремонтних робіт у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби обласної прокуратури, підозрювані укладали із замовниками договори підряду на їх виконання, в яких вже спочатку закладалися завищена вартість і обсяги ремонтних робіт.

Встановлено, що в ролі організатора виступив засновник одного з приватних підприємств, яке залучило до складу ОЗГ двох колишніх керівників інших приватних фірм, які мали в своєму розпорядженні бланки звітності і печатку підприємств, що офіційно припинили свою діяльність.

Колишні керівники фірм, виступаючи в ролі фіктивних субпідрядників, складали неправдиві відомості про нібито виконані роботи, використовували печатки своїх підприємств, підписували фіктивні документи, додаючи їх змісту достовірний вигляд.

Таким чином, члени ОЗГ упродовж 2007-2009 років оволоділи коштами, виділеними з державного бюджету на проведення ремонтно-будівельних робіт в двох школах-інтернатах області, а також коштами одного з підприємств Сум, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Справу порушено за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Проведення досудового слідства доручено слідчому управлінню обласного главку міліції.