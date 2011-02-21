Наркоділки вбили 12 таксистів і їх пасажирів

У мексиканському курортному місті Акапулько на березі Тихого океану в результаті серії нападів наркоугруповань убиті 12 таксистів і їх пасажирів, передає Associated Press. Вбивства сталися лише за кілька годин до початку Відкритого турніру Мексики з тенісу.

За словами представників місцевої поліції, водії таксі в Акапулько часто служать мішенню для здирства у війнах наркокартелів. Крім того, таксисти нерідко бувають завербовані в банди для перевезення наркотиків.

Напади почалися 18 лютого, коли п`ять таксистів були знайдені мертвими в своїх автомобілях. 19 лютого ще трьох водіїв знайшли застреленими в своїх таксі. Один з водіїв був без голови. Тоді ж були вбиті три пасажири одного з таксі. Наступного дня, 20 лютого в туристичній зоні міста, де проводяться тенісні матчі, було підпалено п`ять машин. Того ж дня знайшли тіло людини, порубаної на частини.

За словами представників поліції штату Герреро, де розташований Акапулько, у зв`язку з цими нападами були затримані четверо підозрюваних. У них було вилучено зброю, гранати і мачете.

Тим часом організатори найбільшого в Латинській Америці тенісного турніру поширили заяву, в якій зазначається, що мексиканський уряд вжив всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.

На початку січня 2011 р. в Акапулько менш ніж за два дні було страчено 29 осіб, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Тіла без голів виявили на приміському шосе, до них були прикріплені аркуші з посланнями до одного з місцевих наркобаронів. Місцева влада припускає, що вбиті стали жертвами сутичок між протиборчими наркокартелями.