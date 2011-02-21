У Полтавській області четверо студентів отруїлися чадним газом

У селі Бурти Кременчуцького району Полтавської області четверо студентів Кременчуцького залізничного технікуму отруїлися чадним газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у прес-службі Кременчуцького міськуправління МНС.

За даними прес-служби, потерпілі - двоє хлопців і дві дівчини віком 15-17 років - учора близько 20.00 були госпіталізовані до ЦРЛ. Двоє з них перебували у комі, двоє - у стані середньої тяжкості. 16-річна дівчина сьогодні близько третьої години ночі померла.

Проводиться перевірка.