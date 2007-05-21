СБУ накрила фірму, яка незаконно прослуховувала телефони і вела стеження

Служба безпеки України завершила спецоперацію, якою припинила діяльність комерційної охоронної структури, що вела незаконне спостереження, прослуховала телефони, проводила незаконну розшуково-оперативну діяльність стосовно громадян України.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, вилучені речові докази, в тому числі комплекси зняття інформації зі стільникових систем зв’язку та саморобний вибуховий пристрій, виготовлений з пластикових вибухових матеріалів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що за громадянами проводилося зовнішнє спостереження, велося досьє, обєктами спостереження були посадові особи, журналіст, співробітники правоохоронних органів, відслідковувалися й банківські установи. Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО не став називати прізвищ.

При цьому він наголосив, що зазначена охоронна структура, представники якої називали себе "Корпорація", діяла як справжня "маленька" спецслужба, що користувалася конспіративними квартирами, спеціальними технічними засобами, негласними джерелами інформації, в тому числі оновленими конфіденційними базами даних ДПА, ЦВК, Держкомстату. Окрім масштабів цієї незаконної діяльності, представників СБУ вразили і розміри її фінансування, що, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, свідчить про її системний і організований характер.

В.о. голови СБУ наголосив, що зараз спецслужба продовжує працювати в цьому напрямку, 8 членів "Корпорації" затримані, з минулої суботи "відпрацьовуються" регіони, виявляються особи, які сприяли діяльності цієї структури. "Ми впевнені, що це ще не все", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.