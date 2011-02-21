Ще одного столичного чиновника впіймали на хабарі

У Київ працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили в хабарництві співробітника комунальної корпорації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, посадовець вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від співробітника приватного підприємства за подовження останньому договору оренди розміщення малих архітектурних форм (об’єкти торгівлі) у підземних переходах Києва.

Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).