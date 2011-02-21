Газпром не збирається переглядати формулу ціни на газ для України

ВАТ «Газпром» не передбачає перегляду формули ціни на газ для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Якщо говорити про діючий контракт, то на сьогодні постачання газу в Україну за цим контрактом здійснюється (за ціною – УНІАН) на 30% нижчою, ніж для європейських споживачів, і ніяких змін формули ціни чи перегляду контракту ми не передбачаємо», – сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, зросла до 305,68 дол. за 1 тис. куб. М, порівняно з 208,12 дол. за 1 тис. куб. м в четвертому кварталі 2009 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Завдяки цій угоді в другому кварталі 2010 року ціна газу, що імпортується НАК «Нафтобаз України», за даними Міністерства економіки, знизилася до 232,86 дол. за тис. куб. м, в третьому вона склала 248,72 дол. за тис. куб. м, у четвертому – 252,11 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

У той же час у законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, що імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, глава українського уряду Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який купується Україною у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.