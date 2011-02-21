У Києві горів супермаркет

У Голосіївському районі Києва пожежа пошкодила будівлю супермаркета.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Києві.

Виклик про пожежу на проспекті Науки, 8, надійшов сьогодні, 21 лютого, о 15.14. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з’ясувалось, що загоряння виникло на даху триповерхової будівлі, де на першому поверсі розташовується продуктовий магазин «Екомаркет». Персонал і покупці без паніки залишили будівлю.

За півгодини силами п’яти пожежних відділень пожежу було ліквідовано. Вигоріло 10 квадратних метрів перекриття.

Попередня версія - коротке замкнення електропроводів у встановлених кондиціонерах з виходом на дах.

Жертв і постраждалих немає. Збитки наразі з’ясовуються.