СБУ затримала двох посадовців Солом’янської РДА

У Києві співробітники СБУ затримали двох посадовців Солом’янської районної держадміністрації за одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, гроші (сума не називається) посадовці вимагали від комерційних підприємств.

У СБУ зазначили, що начальника Управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано у службовому кабінеті під час одержання хабара, а через декілька годин у міжнародному аеропорту «Бориспіль» - заступника голови Солом’янської РДА.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно обох посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва обрав щодо обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном на 2 місяці.