Профспілка журналістів створить страйковий фонд

Незалежна медіа-профспілка України активно захищатиме інтереси своїх членів при роздержавленні ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в програмі діяльності профспілки на найближчі два роки, прийнятій на Другому з’їзді НМПУ, що відбувся у минулі вихідні в Бердянську, передбачено, що НМПУ створить страйковий фонд на випадок оголошення страйків та фонд соціальної допомоги працівникам ЗМІ, запровадить профспілкові інспекції для контролю за дотриманням з боку власників умов журналістів та інше.

Програма містить також ряд інших напрямів роботи. Зокрема, йдеться про відчутну активізацію зусиль для протидії “тінізації” оплати праці в ЗМІ, ширше надання безплатної юридичної допомоги журналістам при захисті їхніх прав в судах та при переговорах з працедавцями, створення нових ресурсних центрів в регіонах для надання консультативної допомоги журналістам.

На з’їзді журналісти також схвалили ряд статутних змін. Зокрема, завдяки цим змінам до профспілки зможуть вступати не лише журналісти та ті, хто виконує редакційно-посадові обов’язки, а й всі працівники ЗМІ.

“Це дуже важливо, - зауважив в коментарі УНІАН голова НМПУ Сергій ГУЗЬ, - що ми стаємо профспілкою індустріального типу. Адже значно розширяться наші лави та збільшаться можливості для ефективного відстоювання прав на професійну діяльність всіх, хто працює в ЗМІ”.

З’їзд також обрав чотирьох нових членів комітету НМПУ, який веде роботу спілки в період між з’їздами. Відтепер до керівництва НМПУ входять: голова профспілки Сергій ГУЗЬ, перший заступник голови - Олександр ХАРЧЕНКО (УНІАН), заступник голови - Михайлина СКОРИК (голова Київської незалежної медіа профспілки). Членами комітету НМПУ є Олександр ВОРОТІЛОВ (Запоріжжя), Сергій ШТУРХЕЦЬКИЙ (Рівне), Микола ФЕЛЬДМАН (Кременчук), Наталя ВОЗОВИЧ (Краматорськ), Олександр ЗІНЧЕНКО (Харків), Сніжана ПАВЛОВА (Одеса), Михайло ГЛУХОВСЬКИЙ (Київ), Роман РАК (Львів), Михайлина СКОРИК (Київ), Олександр ХАРЧЕНКО (Київ), Сергій ГУЗЬ (Київ).

Другий етап з’їзду НМПУ, на якому пройдуть загальні вибори керівництва НМПУ, вирішено провести у листопаді цього року.