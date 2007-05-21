Укравтодор і ДАІ через спеку обмежать рух вантажівок

Державна служба автомобільних доріг України та Департамент ДАІ МВС України інформує про введення на автомобільних дорогах загального користування обмежень для руху великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн у світлу пору при підвищенні температури повітря більш ніж +28 С.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обмеження вводяться відповідно до Закону України „Про дорожній рух” та Закону України „Про автомобільні дороги” з метою збереження мережі автомобільних доріг загального користування від передчасних руйнувань та утворення деформацій покриття.

Для інформування учасників дорожнього руху встановлено обмежувальні дорожні знаки, а також інформація про місця відстою великовагового автотранспорту вздовж доріг загального користування.

У зв’язку з викладеним, “Укравтодор” та Департамент ДАІ МВС просить перевізників з порозумінням поставитись до питання збереження автомобільних доріг від передчасних руйнувань та утримуватися на цей період від використання великовагового автотранспорту на автодорогах загального користування.