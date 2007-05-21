Укравтодор і ДАІ через спеку обмежать рух вантажівок

22:52, 21 травня 2007
Суспільство
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Ключові цифри "24", "7" і "28"

Державна служба автомобільних доріг України та Департамент ДАІ МВС України інформує про введення на автомобільних дорогах загального користування обмежень для руху великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн у світлу пору при підвищенні температури повітря більш ніж +28 С.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обмеження вводяться відповідно до Закону України „Про дорожній рух” та Закону України „Про автомобільні дороги” з метою збереження мережі автомобільних доріг загального користування від передчасних руйнувань та утворення деформацій покриття.

Для інформування учасників дорожнього руху встановлено обмежувальні дорожні знаки, а також інформація про місця відстою великовагового автотранспорту вздовж доріг загального користування.

У зв’язку з викладеним, “Укравтодор” та Департамент ДАІ МВС просить перевізників з порозумінням поставитись до питання збереження автомобільних доріг від передчасних руйнувань та утримуватися на цей період від використання великовагового автотранспорту на автодорогах загального користування.

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