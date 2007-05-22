У Києві побудують шість нових автобусних станцій

Для покращення міжнародних і міжміських пасажирських автобусних перевезень, а також для зменшення автомобільних заторів на дорогах столиці в Києві побудують додатково шість нових автобусних станцій міжнародного і міжміського значення: Бориспільську, Броварську, Вишгородську, Гостомельську, Житомирську та Одеську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, замовником розробки проектно-кошторисної документації і будівництва станцій столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визначив комунальне підприємство «Київпастранс».

Підприємство до кінця нинішнього року має розробити і в установленому порядку затвердити проектно-кошторисну документацію будівництва. Причому вже з визначенням тих об’єктів, на зведення яких залучать інвестиційні кошти. Інвесторів, а також генеральну проектну та будівельні організації залучатимуть шляхом проведення конкурсів.