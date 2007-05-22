Погода до кінця тижня

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у західних областях та у Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-34°, на узбережжі морів 23-28°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°.

24-25 травня - спекотна, переважно суха погода, лише у Карпатах та на Прикарпатті окремі грозові дощі. Температура вночі 16-21°, 25 травня у північній половині 13-18°; вдень у західних та північних областях 26-31°, на решті території 30-34°, місцями 35-36°, на узбережжі морів 24-29°. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

26-27 травня утримається спекотна, переважно суха погода, лише вдень 27 травня у північних та центральних областях в окремих районах невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-21°, вдень 26-32°, у південних, східних та центральних областях місцями 33-35°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°; по області вночі 14-19°, вдень 30-34°.

24-25 травня - невелика та мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 24 травня 16-21°, 25 травня 13-18°; вдень 26-31°.

26-27 травня утримається спекотна погода з температурою вночі 15-21°, вдень 27-32°. Без опадів, лише вдень 27 травня в окремих районах невеликий короткочасний дощ, гроза.