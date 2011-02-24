Міський транспорт і аеропорт планується адаптувати для інвалідів

У Донецьку до майбутнього чемпіонату Європи з футболу 2012 року планується адаптувати для інвалідів громадський транспорт і аеропорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації із посиланням на інформацію Єдиного координаційного центру з підготовки до Євро-2012.

У повідомленні наголошується, що для організації комфортного пересування осіб з обмеженими можливостями Донецьк має 76 автобусів, спеціально обладнаних для заїзду і розміщення інвалідів на візках. Також до Євро-2012 планується придбати 50 автобусів.

Крім того, новий термінал міжнародного аеропорту «Донецьк» передбачає безперешкодне переміщення маломобільних груп людей усією територією, включаючи пандуси й спеціальні ліфти.

Проектом організації пішохідного руху в центральній частині міста (між фан-зоною і стадіоном) буде передбачено облаштування пандусів, доріжок, переходів, санвузлів для осіб з обмеженими можливостями, запевнили в ОДА.