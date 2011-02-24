100-мільйонний кредит піде на переробку сміття

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує залучити кредит у розмірі 100 млн. дол. від Світового банку на фінансування інфраструктурних проектів у рамках Національного проекту «Чисте місто», зокрема, на будівництво сміттєпереробних заводів у 10 містах України.

Як зазначається у повідомленні на сайті міністерства, про це йшла мова в ході зустрічі першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Юрія ХІВРИЧА з представниками Світового банку.

За даними міністерства, на сьогодні розроблена проектно-кошторисна документація для реалізації проекту «Чисте місто» у містах Вознесенськ (45 млн. грн.), Тернопіль (24 млн. грн.), Чернівці (60 млн. грн.) і Івано-Франківськ (34 млн. грн.). Відбір решти шести міст продовжується.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що уряд України зацікавлений в отриманні додаткового фінансування з боку Світового банку для реалізації інвестиційних проектів у сфері водопостачання, водовідведення (200 млн. дол.) і у сфері теплопостачання (200 млн. дол.).

Як повідомляв УНІАН, будівництво сміттєпереробних заводів передбачене національним проектом «Чисте місто», який Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства реалізовуватиме спільно з Державним агентством з управління національними проектами.

В рамках проекту планується будівництво сміттєпереробних заводів або ліній з переробки твердих побутових відходів (папір, скло, пластик), які б могли випускати вторинну сировину і утилізувати решту відходів.

Будівництво заводів здійснюватиметься в основному за інвестиційні кошти. У листопаді 2010 року у міністерства були попередні домовленості з ЄБРР і Світовим банком про надання кредитів.