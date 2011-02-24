У Миколаєві зафіксували тропічну малярію
08:36, 24 лютого 2011Суспільство
2030 0
Постраждалі від госпіталізації відмовились
Територіальний Центр екстреної медицини у Миколаївській області зафіксував рецидив тропічної малярії у двох членів екіпажу суховантажу «Отрада», який з 6 лютого перебував у Республіці Нігерія.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Постраждалі, мешканці Одеси та Одеської області, від госпіталізації відмовились. Наразі вони перебувають на судні під наглядом санітарно-карантинного відділу Дніпробузького морського порту.
За даними МНС, за останній місяць це другий випадок захворювання: 2 лютого у Миколаєві було госпіталізовано чоловіка з рецидивом тропічної малярії, який напередодні їздив у відрядження до В’єтнаму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter