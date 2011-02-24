Серед версій вбивства Новицького - на грунті нетрадиційної любові?

Днями в Києві у власній квартирі по-звірячому вбили заступника директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин, члена-кореспондента НАНУ 48-річний Валерія Новицький. «Ми встановили, що цього громадянина було вбито під час побутової сварки, — розповів «Сегодня» начальник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук. — На його тілі виявлено 20 ножових поранень. Після вбивства зловмисник вирішив замести сліди і підпалив квартиру».

Як стало відомо виданню від своїх джерел в МВС, не виключено, що вбивство сталося на любовному грунті і могло бути пов'язане з нетрадиційною сексуальною орієнтацією одного з учасників сварки. Втім, директор інституту, де працював Новицький, Юрій Пахомов не виключив, що експерта вбили через його професійну діяльність — мовляв, це був точно не не злочин з побутових причин чи корисливих мотивів.

Колеги експерта розповіли, що його смерть для них непоправна втрата. «Валерій Євгенійович був перспективним ученим, інтелігентною, вихованою і обов'язковою людиною, — розповіла журналістам одна з колег Новицького, яка побажала залишитися невідомою. — Багатьом запам'ятався як хороший організатор. Особисто у мене він залишив найліпше враження, дуже прикро, що його більше немає з нами». За словами співробітників Інституту, для них безглуздим виглядає те, що Новицький зміг з кимось посваритися так, що справа дійшла до поножовщини. «Він був весь у науці... Чутки про його нетрадиційну орієнтацію — це маячня», — говорить колега Новицького. Втім, їй важко сказати, чи був Новицький одружений.