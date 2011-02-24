Погода на завтра: весною не пахне

Завтра, 25 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, на більшій частині території невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині пориви 17-22 м/с, в Приазов'ї місцями 25 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° морозу, у східних та Сумській областях до 18°, вдень 5-10° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. В Криму місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 5-10° морозу, у Києві температура вночі 12-14°, вдень 6-8° морозу.