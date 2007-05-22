Бізнес повинен вплинути на прискорення виборів

Лідер ПРП, член Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що у врегулюванні нинішньої політичної кризи в Україні зацікавлений бізнес, і він повинен вплинути на прискорення проведення виборів для уникнення економічних проблем.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Известия в Украине», опублікованому сьогодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, за словами В.ПИНЗЕНИКА, “на сьогодні макроекономічна ситуація в країні нормальна, проте з точки зору перспективи є серйозні ризики». Екс-міністр фінансів наголосив, що розвиток економіки та бізнесу потребує спокійного політичного життя, тому розв’язати кризу шляхом дострокових виборів слід якнайшвидше.

Водночас, В.ПИНЗЕНИК зазначив, що у коаліції відсутнє бажання шукати будь-які рішення щодо вирішення нинішньої політичної кризи.

Голова партії «Реформи і Порядок» також сказав, що не бачить сенсу у роботі робочої групи з виходу з кризи: «Сенс був би, якщо б домовилися про дату виборів та ще про дві-три принципові речі, які б потребували технічного оформлення. Але таких домовленостей немає», - констатував він.

Разом із тим В.ПИНЗЕНИК наголосив, що єдиним виходом з політичної кризи, яка виникла внаслідок ревізії результатів волевиявлення громадян, є дострокові вибори, і вони обов’язково відбудуться. «Виходом можуть бути лише вибори, - сказав лідер ПРП. - Адже конфлікт почався не у квітні - ми спостерігали постійне протистояння з моменту формування антикризової коаліції. Із часом ситуація уже підійшла до тієї межі, коли почалася радикальна ревізія результатів виборів, і у квітні цей нарив прорвався».

В.ПИНЗЕНИК також заявив, що БЮТ може піти на компроміс з будь-якого рішення, якщо питання про дату виборів буде закрите. «Нам необхідно зафіксувати дату проведення виборів, а потім можна перейти до домовленостей по інших пунктах. Хоча насправді ці домовленості – другорядні перед необхідністю розуміння політиками, що після виборів обов’язково треба буде врегулювати всі питання, які і призвели до дострокових виборів. А тут слід починати із Конституції», - переконаний лідер ПРП.