Інспектор ДАІ складав адмінпротоколи на неіснуючих громадян

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти співробітника ДАІ, який для поліпшення звітності складав адмінпротоколи на неіснуючих громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, факт складання співробітником ДАІ актів про здійснення адміністративних порушень на осіб, яких не існує в природі, був виявлений Мелітопольською міжрайонною прокуратурою.

"Мелітопольська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу щодо 37-річного інспектора ДПС ДАІ, який з метою поліпшення показників роботи, діючи у власних інтересах і всупереч інтересам служби, систематично складав протоколи про здійснення адміністративних правопорушень щодо осіб без певного місця проживання й неіснуючих громадян", - повідомили в прес-службі.

При цьому, за даними Мелітопольського міжрайонного прокурора Руслана СІРОГО, дані уявних порушників - їх прізвище, ім’я, по-батьктові й іншу інформацію, необхідну для складання протоколів співробітник ДАІ просто вигадував.

На сьогодні дії інспектора ДПС ДАІ, кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України - "Зловживання владою або службовим становищем, скоєні співробітником правоохоронних органів" і "Службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків".

Як покарання дані статті КК України передбачають позбавлення волі на термін від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ведеться слідство.