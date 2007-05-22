Або паритет акціонерів буде відновлено, або Кременчуцький НПЗ ”помре від старості”

Доти, поки не відновиться паритет між українськими і татарстанськими акціонерами в управлінні ЗАТ "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська обл.), інвестиції в модернізацію Кременчуцького нафтопереробного заводу (НПЗ) йти не будуть. Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив директор науково-технічного центру «Психея» (м. Київ) Сергій САПЕГІН.

За його словами, окреме доручення першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА (№21142/0/1-07 від 10 травня 2007 року), згідно з яким НАК "Нафтогаз України" зобов`язана утриматися від участі в загальних зборах акціонерів ЗАТ “Укртатнафта”, які призначені на 23 травня 2007 року, влаштовує татарстанських акціонерів компанії.

"Ця ситуація влаштовує татарську сторону. Звичайно, виключати можливість припинення роботи заводу не можна, але не думаю, що це - найбільш вірогідний сценарій розвитку подій", - сказав він.

При цьому він додав, що, "швидше за все, завод і далі працюватиме як працював. Водночас інвестиції в модернізацію йти не будуть доти, поки не визначиться єдиний власник підприємства. Отже, підприємство працюватиме або до фізичного зносу устаткування, або до моменту втрати конкурентоспроможності продукції".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, згідно з окремим дорученням першого віце-прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА (№21142/0/1-07 від 10 травня 2007 року) НАК "Нафтогаз України" зобов`язана утриматися від участі в загальних зборах акціонерів ЗАТ “Укртатнафта”, які призначено на 23 травня 2007 року. Крім того, цим же документом М.АЗАРОВ доручив керівникам Мінекономіки, Фонду державного майна, Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінюсту і НАК «Нафтогаз України» в двотижневий термін підготувати проект рішення уряду про передачу в безпосереднє управління Кабінету Міністрів пакета акцій ЗАО “Укртатнафта” у розмірі 43,054% статутного фонду.

21 травня НАК «Нафтогаз України» заявила про монополізацію татарстанськими акціонерами ЗАО «Укртатнафта» права на управління Кременчуцьким НПЗ і вимагає відновлення паритету акціонерів в управлінні підприємством. Компанія вважає, що відновлення балансу в управлінні ЗАО «Укртатнафта» сприятиме підвищенню ефективності роботи Кременчуцького НПЗ, залученню інвестицій для модернізації виробничих потужностей і підвищенню державного впливу на ринок нафтопродуктів України.

22 травня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» не братиме участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «Укртатнафта», які призначено на 23 травня.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

43,054% акцій «Укртатнафти» належать державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 8,336% - компанії AmRuz Traiding AG (Швейцарія), яка, у свою чергу, контролюється «Татнафтою». SeaGroup International plc. володіє 9,96% акцій «Укртатнафти». 1,2% володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».