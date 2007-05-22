Київ розірвав угоди про землевідведення з шістьма компаніями (список)

Київська влада, зважаючи на численні скарги громадян, розірвала угоди про землевідведення з шістьма компаніями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, підкресливши, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ неодноразово наголошував на тому, що міська влада постійно контролює будівництво усіх об’єктів і без узгодження з мешканцями дозволи на будівництво видаватися не будуть.

За інформацією прес-служби, зважаючи на численні скарги громадян, з деякими компаніями уже розірвано угоди про землевідведення. Зокрема:

- з ТОВ "ІНТЕРПРОЕКТ", на будівництво багатоповерхового будинку з офісними приміщеннями (вул. Березняківська, 10, проспект Тичини 91, 21);

- з ТОВ "Авіаком", на будівництво, експлуатацію та обслуговування автозаправних станцій (вул. Туполєва, 3-б, просп. Академіка Палладіна, 60);

- з ТОВ "НВП-Будівництво", на будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом (перехрестя вулиць Лук’янівської та Глибочицької);

- з ТОВ "Центр підтримки бізнесу", на будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-громадського призначення (вул. Немировича-Данченка, 5);

- з ТОВ "Олімпбуд", на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом (просп. Академіка Корольова, 12-г);

- з ПП "Полюс-Плюс", на будівництво житлового будинку (вул. Нагірна, 12-а).

„Тож позиція міської влади залишається незмінною: незалежно від того, хто зацікавлений у забудові, якщо роботи ведуться з порушеннями і обмежують права мешканців, будівництво необхідно зупиняти. Для міської влади це принципово важливе питання“, - наголошує прес-служба КМДА.