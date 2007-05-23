Для Тимошенко Конституційного суду не існує

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що рішення Конституційного Суду України є нелегітимними і вимагає від Генеральної прокуратури дати оцінку діям суддів КС.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

БЮТ зазначає, що сьогодні “неіснуючий” Конституційний Суд “заборонив Президенту України призначити й звільняти з посад голів судів та їх заступників”.

Блок Юлії Тимошенко нагадує, що “судді Конституційного суду СТАНІК, ПШЕНИЧНИЙ, ІВАЩЕНКО були звільненні з своїх посад Президентом України за порушення присяги судді, а також після того, як українське суспільство, міжнародна громадськість взнали, що КС перетворився на кубло корупції, хабарництва та ухвалення замовних рішень”.

Зважаючи на вищенаведене, БЮТ заявляє, що Конституційного Суду в Україні на сьогодні не існує, а рішення “суддів-самозванців незаконні і нелегітимні”. На думку членів БЮТ, “ці ухвали КС можуть використовуватися Партією регіонів та її сателітами по коаліції для урочистого та піднесеного проголошення на майданах чи в приміщенні сесійної зали ВР, але ж не мають жодної юридичної сили”.

Блок Юлії Тимошенко звертається до Генеральної прокуратури України з вимогою дати оцінку діяльності “екс-суддям Конституційного Суду, які встали на шлях ескалації політичного конфлікту та правового обслуговування силового варіанту розв’язання політичної кризи в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їхніх заступників.

Сьогодні, 23 травня, КС оприлюднив прийняте 16 травня рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади).