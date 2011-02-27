В останній день зими збережеться морозна погода

Завтра, 28 лютого, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода, у північних та західних областях без істотних опадів, на решті території - невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 12-17° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 20°, вдень 5-10° морозу; у південних областях вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Криму невеликі опади; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині пориви 17-22 м/с.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 5-10° морозу, у Києві вночі 13-15°, вдень 6-8° морозу.