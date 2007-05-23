Ківалов: Секретаріат Ющенка намагається дестабілізувати роботу КС

Голова комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ вважає, що Секретаріат Президента намагається дестабілізувати роботу Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на парламентських слуханнях на тему: «Про стан правосуддя в Україні».

За його словами, саме Конституційний Суд має поставити крапку в політичному протистоянні.

С.КІВАЛОВ зазначив, що не встиг КС відкрити провадження у справі про розпуск парламенту, як «вже розгорнулась загальнонаціональна кампанія по дискредитації судді-доповідача у цій справі Сюзанни СТАНІК». За словами С.КІВАЛОВА, «офіційні документи СБУ і Генеральної прокуратури не підтвердили нічого із опублікованого» в ЗМІ.

Він вважає, що укази Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА є «шедеврами правового нігілізму».

С.КІВАЛОВ підкреслив, що не було дотримано жодної з процедур, «передбачених Конституцією, законом і регламентом суду». Він вважає, що немає жодних фактів порушення цими суддями присяги. За його словами, причина їх звільнення в тому, що вони «добросовісно виконували свої обов’язки, керуючись Конституцією».

С.КІВАЛОВ переконаний, що голову КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО вибрали «наступною жертвою, застосувавши до нього всі важелі тиску, які доступні Банковій, і 17 травня таки змусили його піти у відставку».

Після цього, за словами С.КІВАЛОВА, що «з Банкової був зроблений черговий удар» - йдеться про заяву Дмитра ЛИЛАКА з проханням відставки з посади судді КС.

Крім того, С.КІВАЛОВ підкреслив, що 21 травня «президентська команда пішла ва-банк і звернулася в Голосіївський районний суд столиці, вимагаючи по-суті заборонити працювати Конституційному Суду». С.КІВАЛОВ нагадав, що цей суд відмовив Президентові у відкритті провадження за його позовом.

С.КІВАЛОВ наголосив, що президентська адміністрація «відмовляється визнавати Конституційний Суд власної країни і його рішення». За його словами, «вона відкрито перешкоджає роботі Конституційного Суду». «Такого неподобства немає в жодній країні Європи», - підкреслив С.КІВАЛОВ.

Він вважає, що «всім політичним і державним діячам України і, в першу чергу, гаранту Конституції необхідно терміново переглянути своє ставлення до судової системи». За словами голови комітету ВР, якщо «рухне судова система, то рухне і вся держава».