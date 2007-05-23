У Луцьку розпочалися заходи до річниці УПА і Романа Шухевича

У Луцьку розпочалися заходи, присвячені Дню Героїв.

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному центрі «Луцьк», з нагоди 65-ї річниці Української повстанської армії та 100-річчя від дня народження командира УПА Романа Шухевича у Луцьку протягом 23-27 травня відбуватимуться урочистості.

Зокрема, сьогодні у народному домі «Просвіта» відкрилася виставка, присвячена Дню Героїв «Десь там далеко, на Волині зародилася УПА». Вона діятиме до 2 червня.

25 травня центральними вулицями Луцька запланована урочиста хода та вшанування пам`яті борців за волю і незалежність України, покладання квітів до пам`ятних знаків із нагоди Дня Героїв. Біля пам`ятного знаку жертвам політичних репресій та Голодомору відбудеться урочисте віче з нагоди Дня Героїв.

На вечір запланований святковий концерт, а для молоді, у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться молодіжна україномовна дискотека.