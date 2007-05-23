РНБО має обговорити демографічну кризу

20:31, 23 травня 2007
Суспільство
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Нацрада з охорони здоров`я збиралась у Президента

Національна рада з питань охорони здоров`я при Президентові України пропонує проведення засідання Ради національної безпеки і оборони з питання демографічної кризи в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні на засіданні Нацради з питань охорони здоров’я, що відбулось у Президента.

Серед головних питань, що обговорювалися під час засідання – демографічна криза в Україні та шляхи її подолання.

За результатами засідання Національної ради з питань охорони здоров`я було прийнято рішення звернутися до Секретаріату Президента України з проханням порушити клопотання щодо проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України стосовно питань демографічної кризи в Україні.

Також членам Національної ради було доручено опрацювати питання щодо створення національних центрів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, внести відповідні пропозиції голові Національної ради.

Участь у засіданні взяли перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр ОРДА, заступник міністра культури і туризму України Ольга ШОКАЛО-БЕНЧ, заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту України Людмила ЛУКІНОВА, інші представники міністерств, президент АМН України Олександр ВОЗІАНОВ, ректори вищих медичних навчальних закладів, директори НДІ, представники громадських організацій.

 

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