Крейсер врятував екіпаж української яхти за 700 км від Бермудських островів

Команда ракетного крейсера "Анзіо" провела операцію з порятунку українського екіпажа яхти "Амерауто", яка зазнала аварії приблизно за 700 кілометрів від Бермудських островів.

Як зазначено в повідомленні прес-служби ВМС США, сигнал лиха з яхти надійшов 20 травня. На "Амерауто" надходила вода і судно поволі тонуло.

Серед американців знайшлися троє із знанням російської мову, зокрема "технік-електрик газотурбінних систем, уродженець Башкірії, Володимир Московін, який і вів основну частину переговорів", - повідомляє прес-служба.

Під час переговорів з`ясувалося, що на яхту прибуває вода, трюмна помпа не працює через проблеми з генератором, один з членів екіпажа хворий.

Нині всі четверо членів українського екіпажа почуваються задовільно і на борту крейсера прямують у штат Вірджинія. Всім надана необхідна допомога, у тому числі й одному з моряків, який постраждав від зневоднення.

Український екіпаж забрав "Амерауто" на Багамських островах і планував дійти на яхті до України. Яхта пройшла Бермудські острови 15 травня і з того часу йшла тільки на вітрилах.

Ракетний крейсер "Анзіо" повертався на базу в Норфолк після восьмимісячного бойового чергування у складі п`ятого флоту США з надання підтримки операцій в Іраку і Афганістані. Ракетний крейсер входить до складу авіаносної ударної групи, до складу якої також входить авіаносець класу Німітц "Дуайт Ейзенхауер".

РІА "Новости"