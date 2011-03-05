УЄФА і група DCH підписали договір про розміщення штаб-квартири

Спілка європейських футбольних асоціацій та група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО підписали договір про розміщення штаб-квартири УЄФА на час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Харкові в новому п’ятизірковому готелі Kharkiv Palacе.

Як передає кореспондент УНІАН, цей договір у Харкові підписали керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та інвестор будівництва і власник готелю О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому УЄФА вибрала саме цей готель, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що «він найкращий з усіх існуючих». «Першим критерієм є те, - сказав він, - що будівництво ведеться швидкими темпами, будівництво ведеться якісно, і це буде готель, який відповідатиме стандарту п’яти зірок».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ висловив переконання, що «родині УЄФА буде найкомфортніше в цьому готелі». «Крім того, - зазначив директор турніру, - ми віримо панові ЯРОСЛАВСЬКОМУ, що він побудує цей готель».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також зауважив, що «це перша міні-штаб-квартира УЄФА, з якою МОК уклав угоду». За його словами, головна штаб-квартира УЄФА розміститься в Києві, а три міні-штаб-квартири - у Львові, Донецьку і Харкові. «Сьогодні ми підписали з Харковом і дуже сподіваємося на те, що ближчим часом підпишемо угоди іншими готелями», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові було оголошено, що новий готель, який споруджується до Євро-2012, носитиме назву Kharkiv Palace. Він стане першим в Україні готелем, від початку спроектованим за п’ятизірковими стандартами. Будівництво готелю здійснює група DCH на центральній площі Харкова - майдані Свободи. Kharkiv Palace споруджується на 100% за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і є одним з ключових об`єктів до Євро-2012 у Харкові. Відкриття готелю заплановане на грудень 2011 р. Загальний обсяг інвестицій в його будівництво, за попередніми оцінками, перевищить 100 млн. дол.

Довідка УНІАН. Група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст» і Міжнародний аеропорту«Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.