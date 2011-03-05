Львівська податкова душить бізнес як до революції?

Представники малого і середнього бізнесу Львівщини скаржаться Львівській обласній раді на посилення тиску податкових органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, постійна комісія з питань законності, дотримання прав людини та військових проблем облради на найближчому засіданні заслухає представників Державної податкової служби у Львівській області. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії після розгляду звернення підприємців Львівщини, що надійшло на адресу голови обласної ради Олега ПАНЬКЕВИЧА.

Як інформує прес-служба, у своєму зверненні підприємці зазначають, що протягом останнього часу значно посилився тиск податкових органів на малий та середній бізнес Львівщини, і це стосується тисяч підприємців та підприємств Львівщини. Зокрема, як пишуть підприємці у зверненні, «звичними та постійними стали перевищення службових повноважень, втручання в господарську діяльність підприємств, незаконні, безпідставні вимоги та висновки податківців при проведенні перевірок та інше». Підприємці наголошують, що це значно погіршує бізнес-клімат у регіоні, унеможливлює надходження інвестицій, заганяє підприємців у “тінь”, зменшує надходження в бюджети, зокрема у місцеві.

«Методи, якими сьогодні діють податкові органи на Львівщині, аналогічні методам часів МЕДВЕДЧУКА - КУЧМИ. Підприємців залякують, їх бізнес знищують», - наголошується у зверненні.