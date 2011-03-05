Міліція забрала у підлітка 40 мінометних мін

В Роменському районі Сумської області співробітники транспортної міліції вилучили у підлітка близько 40 мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби управління МВС України на Південній залізниці, її співробітники одержали інформацію про те, що неповнолітній хлопчик у віці близько 14 років шукає можливість продати мінометні міни часів ВВВ.

При перевірці міліція дістала підтвердження цієї інформації. За місцем помешкання підлітка було виявлено близько 40 боєприпасів. За словами хлопчика, міни він знайшов на городі своєї сусідки, коли копав землю у пошуках металобрухту, щоб заробити грошей, і заховав їх у себе вдома.

Знайдені боєприпаси пролежали в його будинку півтора-два роки. Спочатку батьки не знали про боєприпаси, потім їх виявив батько хлопчика. Він не знайшов нічого кращого, ніж порадив віднести їх до болота і викинути. Проте хлопчик цього не зробив. Його мати бачила, що "колекціонує" син, але не надала цьому значення.

Співробітники МНС, які прибули на місце події, встановили, що знайдені боєприпаси є мінометними мінами калібру 50 міліметрів. Піротехніки їх знешкодили. Радіус розльоту осколків при спрацьовуванні цих мін на поверхні землі становить близько 400 метрів.