Що подешевшало (подорожчало) в лютому?

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в лютому в порівнянні з січнем поточного року становив 0,9%, з початку року – 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Порівняно з лютим 2010 року інфляція в лютому 2011 склала 7,2%.

На продукти харчування в лютому ціни зросли на 0,3%, тарифи на житлово-комунальні послуги - на 4,6%, транспорт – 2,4%, ціни на пальне – 4,3%.

На 1,3% подорожчав хліб, на 1% - кондитерські вироби . Фрукти і овочі подорожчали на 3,3% і 5,1% відповідно.

Разом з цим на 13,8% подешевшали яйця, на 2,3% м`ясо і м`ясопродукти, сири і молоко – на 0,4% і 0,3%.

На 0,7% знизилася ціна на аудио- і відеотехніку, на 0,3% на побутову техніку і на 0,1% на послуги зв`язку.

На 0,1% і 0,5%, відповідно, подешевшали одяг і взуття.

Як повідомляв УНІАН, в січні 2010 року інфляція становила 1%.